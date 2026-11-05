Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar düştü.
Giriş: 05.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar düştü.
Torul ilçesine bağlı Silve Yaylası ile Kürtün'ün Güvende Yaylası'nda gece başlayan yağmur havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Yaylalar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
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