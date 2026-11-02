Örümcek Ormanları'nda sonbahar büyüsü Avrupa´nın en uzun ağaçları sonbahar renklerine büründü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kızıl, turuncu ve yeşilin bin bir tonuna bürünerek doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Labirenti andıran patikaları, hırçın yamaçları, çağıltılı dereleri ve şelaleleriyle bilinen alanda göğe tırmanan yüzlerce yıllık anıt ağaçlar, yüzlerce sporcuya ev sahipliği yaptı, drone ve aktüel çekimlerle tüm ihtişamıyla kayıt altına alındı.

Aralarında Gümüşhane Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Tugay Cingirt ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan'ın yer aldığı Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Bayburt ve Kelkit'ten farklı gruplarla gelen yaklaşık 400 sporcu 1998 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edilen yaklaşık Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanında Avrupa ve Kafkasya'nın en boylu ve çaplı doğu ladini ile Doğu Karadeniz Göknarlarının gölgesinde eşsiz bir sonbahar yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri olan ve 450 yılı aşan ağaçların dimdik yükseldiği sık orman yapısıyla "doğal ağaç müzesi" ve "doğanın dev anıt galerisi" olarak anılan ormanda, kendi türünün sınırları içinde eşine ender rastlanan ağaçlar tabiat anıtı olarak tescillenmiş durumda.

Sonbahar mevsiminde iğne yapraklı ladin ve göknarların yeşilini koruduğu alanlarda, geniş yapraklı türlerin sarı ve kızıl yaprakları yamaçlarda katmanlı bir renk paleti oluşturuyor.

Derin vadide yer alan hırçın yamaçlardan süzülen dereler ile gürül gürül akan sular, dökülen yaprakların hışırtısına karışarak doğanın en güzel senfonisini besteliyor.

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Bitki örtüsündeki sık doku nedeniyle "örümcek" adını alan orman, temiz havası, patikaları ve yakınındaki Çağlayandibi Şelalesi ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Doğu ladini, Doğu Karadeniz göknarı, doğu kayını, sakallı kızılağaç ve adi porsuk gibi türlerle bezeli bu karışık orman, Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunuyor.

Koruma statüsü sayesinde kendini yenileyebilen, dış etkenlerle bozulmamış doğal kaynak değerleri yüksek olan alan, her yıl özellikle sonbahar aylarında doğa yürüyüşçülerinin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

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Göğe yükselen asırlık gövdelerin arasından süzülen ışık huzmeleri, yerde rengârenk bir halı gibi serilen gazeller ve havadan bakıldığında ortaya çıkan renk cümbüşü, Örümcek Ormanları'nı Gümüşhane'nin en önemli doğa turizmi değerlerinden biri haline getiriyor.

"Her renk var, her ton var"

Yürüyüşe alanın tanıtımında büyük rol oynayan Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyeleriyle birlikte katılan Ali Kahraman, Bayburt'tan Örümcek Ormanları'nı görmek için bölgeye geldiğini belirtti. Parkurdan ve manzaradan çok etkilendiğini belirten Kahraman, "Çok güzel bir rotaydı. Türkiye'de gezilmesi en güzel yerlerden birisi olabilir, çok beğendim. Tanıtım yapılırsa çok daha fazla kişiye ulaşılabileceğini düşünüyorum" dedi.

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Sonbahar renklerine de değinen Bilgin, "Renkler de çok güzeldi. Her renkten vardı. Doğanın bütün renkleri mevcuttu." dedi.

Örümcek Ormanları'na ilk kez gelen Merve Uçan, arkadaşıyla birlikte yeni bir deneyim edinmek için yürüyüşe katıldığını belirtti.

Parkuru kendi deneyimi açısından değerlendiren Uçan, "Çok memnun kaldım. İlk defa bir deneyim kazanmak istedik, arkadaşımla beraber başvurduk. Zorlu bir parkur değildi, bizim için iyi bir parkurdu. Sonbaharın verdiği o renk cümbüşünü doya doya yaşadık" ifadelerini kullanarak yürüyüşte kendisini en çok doğanın güzelliğinin etkilediğini söyledi.