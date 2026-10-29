Gümüşhane'de meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söylendi.

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