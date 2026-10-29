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        Gümüşhane'de meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü

        Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın da katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Gümüşhane'de meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü

        Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın da katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söylendi.

        Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kortej, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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