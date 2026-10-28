Gümüşhane'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
H.B. (56) idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, merkeze bağlı Mescitli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki yolculardan G.D. (51) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki V.B. (23), H.K. (30) ve Y.E.B. (3) Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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