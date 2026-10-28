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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Gümüşhane'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        H.B. (56) idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, merkeze bağlı Mescitli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki yolculardan G.D. (51) hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ve otomobildeki V.B. (23), H.K. (30) ve Y.E.B. (3) Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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