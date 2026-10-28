Gümüşhane'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ve otomobildeki V.B. (23), H.K. (30) ve Y.E.B. (3) Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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