Gümüşhane'de durdurulan araçta uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi
Gümüşhane'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta 7,5 gram kubar esrar ve 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gümüşhane’de jandarma ekiplerince durdurulan araçta 7,5 gram kubar esrar ve 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında M.T. isimli şahsın aracında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı Çorak köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 7,5 gram kubar esrar ile 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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