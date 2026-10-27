Gümüşhane'de durdurulan araçta uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi

Çalışmalar kapsamında M.T. isimli şahsın aracında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı Çorak köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 7,5 gram kubar esrar ile 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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