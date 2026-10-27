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        Gümüşhane'de durdurulan araçta uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi

        Gümüşhane'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta 7,5 gram kubar esrar ve 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Gümüşhane'de durdurulan araçta uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi

        Gümüşhane’de jandarma ekiplerince durdurulan araçta 7,5 gram kubar esrar ve 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında M.T. isimli şahsın aracında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı Çorak köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 7,5 gram kubar esrar ile 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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