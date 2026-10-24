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        Gümüşhane'de 100 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

        Gümüşhane'de, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü'nde, 100 metrelik Türk bayrağı sonbaharın renklerine bürünen ormanlık alanda taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Gümüşhane'de 100 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

        Gümüşhane'de, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü'nde, 100 metrelik Türk bayrağı sonbaharın renklerine bürünen ormanlık alanda taşındı.

        Hasköy Yaylası'ndan başlayan yürüyüş, yaklaşık 6 kilometrelik parkurun ardından Tembeda Yaylası'nda sona erdi.

        Etkinliğe katılan yaklaşık 300 doğasever, sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçların oluşturduğu manzara eşliğinde 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlayarak, etkinliğin güzel bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti.

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        Doğayla iç içe bir yürüyüş yaptıklarını ifade eden Başer, "Ormanın içerisinde yürüdük. Hava çok güzel, doğa çok güzel. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ise yürüyüşün Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü anısına düzenlendiğini belirterek, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 300 doğaseverin sonbaharın eşsiz manzaraları eşliğinde yürüdüğünü kaydetti.

        Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Esma Yürek de anlamlı bir günde bir araya geldiklerini dile getirerek, "Sonbahar eşliğinde bayrağımızı açtık ve yürüdük. Güzel bir yürüyüş oldu. Etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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