Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Gümüşhane'de toplandı

        Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Gümüşhane'de toplandı

        Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) Encümen Toplantısı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında Gümüşhane'de gerçekleştirildi. Toplantıda bölge belediyeleri arasındaki iş birliği ve ortak projeler ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Gümüşhane'de toplandı

        Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) Encümen Toplantısı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in başkanlığında Gümüşhane’de gerçekleştirildi. Toplantıda bölge belediyeleri arasındaki iş birliği ve ortak projeler ele alındı.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer’in ev sahipliğinde, belediyenin başkanlık makamında düzenlenen toplantıya bölgedeki il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

        Toplantıda, birlik üyesi belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesi ve Doğu Karadeniz’in kalkınmasına katkı sağlayacak projeler değerlendirildi. Ayrıca belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        REKLAM

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şehirler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği çatısı altında bir araya gelmemiz, şehirlerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmek açısından büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler olarak şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak ve bölgemizin gelişimine katkı sağlamak için dayanışma içerisinde çalışmalıyız. Tecrübe paylaşımını ve ortak aklı esas alan bu tür toplantıların, belediyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğine inanıyorum. Toplantımıza katılım sağlayan tüm belediye başkanlarımıza ve birlik temsilcilerimize teşekkür ediyor, alınan kararların şehirlerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        REKLAM

        Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de öğrencilerle buluştu
        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de öğrencilerle buluştu
        Ertuğrul Sağlam'dan gençlere ahlak ve başarı tavsiyesi
        Ertuğrul Sağlam'dan gençlere ahlak ve başarı tavsiyesi
        Gümüşhane'de sağlık lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlan...
        Gümüşhane'de sağlık lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlan...
        Gümüşhane dağlarında eşsiz sonbahar yürüyüşü
        Gümüşhane dağlarında eşsiz sonbahar yürüyüşü
        Gümüşhane'de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden oldu
        Gümüşhane'de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden oldu
        Gümüşhane'de coğrafi işaretli ürünler toplantısı düzenlendi
        Gümüşhane'de coğrafi işaretli ürünler toplantısı düzenlendi