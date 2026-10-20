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        Gümüşhane'de sağlık lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor

        Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler, teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama sınıfında ve sağlık kuruluşlarında yaptıkları stajlarla pekiştirerek meslek hayatına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Gümüşhane'de sağlık lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor

        Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler, teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama sınıfında ve sağlık kuruluşlarında yaptıkları stajlarla pekiştirerek meslek hayatına hazırlanıyor.

        Eğitim hayatına 1989'da başlayan okulda, Sağlık Hizmetleri alanında 260 öğrenci öğrenim görüyor.

        Öğrenciler, sağlık alanındaki temel uygulamaları mesleki uygulama sınıfında bulunan maketler üzerinde öğreniyor. Teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştiren öğrenciler, 12. sınıfta başta Gümüşhane Devlet Hastanesi olmak üzere kentteki sağlık kuruluşlarında staj yaparak mesleki deneyim kazanıyor.

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        Eğitim kapsamında temel sağlık uygulamaları, ilk yardım, kalp masajı ve farklı yaş gruplarına yönelik müdahaleler konusunda teorik ve uygulamalı dersler alan öğrenciler, mesleki becerilerinin yanı sıra insan sağlığına duyarlı yaklaşımın ve doğru iletişimin önemini de öğreniyor.

        Mezunlar, eğitim aldıkları alan doğrultusunda hastaneler, kamu kurumları, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi sağlık ve bakım hizmeti sunan kuruluşlarda çalışma imkanı buluyor.

        - "Öğrencilerimiz teorik olarak aldıkları sağlık derslerini pratiğe döküyor"

        Okul Müdürü Kemal Şükrü Sevindik, AA muhabirine, öğrencilerin sağlık alanındaki teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek meslek hayatına hazırlandıklarını söyledi.

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        Mesleki uygulama sınıfının öğrencilerin becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlandığını belirten Sevindik, öğrencilerin 9. sınıftan itibaren bu sınıfı kullanabildiğini, uygulamaların ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıflarda yapıldığını ifade etti.

        Sevindik, öğrencilerin 12. sınıfta kentteki sağlık kuruluşlarında staj yaptığını aktararak, "Öğrencilerimiz teorik olarak aldıkları sağlık derslerini burada alan şefimiz ve öğretmenlerimiz eşliğinde pratiğe döküyor. Hem orada öğrendiklerini burada pekiştiriyor hem de burada öğrendiklerini stajlarına aktararak kendilerini geliştiriyorlar." dedi.

        Sağlık alanında görev alacak öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilmelerinin önemine işaret eden Sevindik, "Gelecekte sağlık sektöründe istihdam edilecek, insan sağlığıyla ilgilenecek öğrencilerimizin teorik olarak aldıkları bilgileri pratikte uygulayabilmeleri ve içselleştirmeleri, toplum sağlığı açısından da önemli." şeklinde konuştu.

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        Sevindik, sağlık mesleğinin insan hayatı açısından taşıdığı öneme değinerek, öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı açıdan donanımlı yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

        - Öğrenciler uygulamalı eğitimlerden memnun

        Öğrencilerden Seda Nur Kalaycı da uygulamalı eğitimler sayesinde teorik derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı bulduklarını belirterek, mezuniyet sonrasında hemşire olmayı hedeflediğini söyledi.

        Yaparak öğrenmenin daha kalıcı olduğunu dile getiren Kalaycı, "Bence bir şeyi ne kadar okursanız okuyun veya izleyerek öğrenmeye çalışırsanız çalışın, uyguladığınız kadar kalıcı olmuyor. Yapmak her zaman daha kalıcı. Çünkü yaptığınız zaman daha çok akılda kalıyor, hatalarınızdan da daha fazla ders çıkarabiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

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        Ecrin Nisa Nas da uygulama sınıfında teorik derslerde öğrendiklerini maketler üzerinde deneyerek pekiştirdiklerini belirtti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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