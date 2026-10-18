Zigana Dağı ve Limni Gölü çevresi sonbahar renklerine büründü

Gümüşhane'ye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Zigana Dağı Geçidi'nde bulunan sosyal tesisler ve kamp alanları da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere imkan sunuyor.

Sonbaharın renklerini bir arada sunan bölgede fotoğraf tutkunları, doğanın güzelliğini fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Zigana Dağı Geçidi ile Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda, sonbaharın sarı ve yeşil tonları hakim oldu.

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