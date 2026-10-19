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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı başladı

        Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı başladı

        Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı başladı

        Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

        Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen fuarda çok sayıda eser okuyucularla buluşturuldu.

        Yazarların okurlarıyla bir araya geldiği fuar, 19-25 Ekim arasında ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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