Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı başladı
Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.
Giriş: 19.10.2026 - 15:00 Güncelleme:
Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.
Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen fuarda çok sayıda eser okuyucularla buluşturuldu.
Yazarların okurlarıyla bir araya geldiği fuar, 19-25 Ekim arasında ziyaret edilebilecek.
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