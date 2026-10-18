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        Vauk Dağı Geçidi sonbaharın renklerine büründü

        Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi'nde ağaçlar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 06:42 Güncelleme:
        Vauk Dağı Geçidi sonbaharın renklerine büründü

        Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi'nde ağaçlar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

        Deniz seviyesinden bin 875 metre yükseklikte bulunan geçitteki ağaçlarda oluşan renkler ve yere dökülen sararmış yapraklar, hazan mevsiminin en güzel halini yansıtıyor.

        Sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturan ağaçlar, güzergahı kullanan sürücülere seyirlik manzaralar sunuyor.

        Bazı sürücüler, sonbahar renklerine bürünen doğayı fotoğraflamak için araçlarını durdurarak manzarayı görüntülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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