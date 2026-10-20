Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de öğrencilerle buluştu

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de öğrencilerle buluştu

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de lise öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim ve spor hayatına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de öğrencilerle buluştu

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de lise öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim ve spor hayatına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

        Gümüşhane Lisesi Konferans Salonu'nda spor lisesi öğrencileriyle buluşan Sağlam, öğrencilere eğitim ve spor hayatlarında başarılı olmaları için tavsiyelerde bulundu.

        Eğitimin önemine dikkati çeken Sağlam, altyapılarda yetişen sporcuların akademik başarılarının da yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

        Sağlam, kulüplerde görev yaptığı dönemlerde altyapı koordinatörleri ve antrenörlerle bu konuyu özellikle görüştüğünü aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz 13-14 yaşındaki çocukları altyapılarımıza alıyoruz. Ailelerine de güvence verirken, çalıştığım her kulüpte altyapı koordinatörlerini ve antrenörlerini özellikle çağırıp şunu söylüyorum. Takımınızdaki çocukların eğitim, aile, özel ve spor hayatlarıyla yakından ilgilenin. Derslerinde başarısız olanları uyarın. Başarısızlıkları devam ediyorsa takımdan uzaklaştırın."

        REKLAM

        Okulda başarısız olan öğrencilerin yeterince çalışmama ve disiplin eksikliği gibi sorunlar yaşayabileceğine işaret eden Sağlam, sporcuların eğitim hayatlarının da sportif başarıları kadar önemli olduğunu vurguladı.

        Sağlam, okulda karşılaştığı bir matematik problemini çözemeyen sporcunun sahada karşılaşacağı sorunları çözmekte de zorlanabileceğini belirterek "Bu nedenle sporcularımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz." dedi.

        Sağlam, kentteki programı kapsamında Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i makamlarında ziyaret etti.

        Sağlam, daha sonra belediyeye ait Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kitap fuarına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Ertuğrul Sağlam'dan gençlere ahlak ve başarı tavsiyesi
        Ertuğrul Sağlam'dan gençlere ahlak ve başarı tavsiyesi
        Gümüşhane'de sağlık lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlan...
        Gümüşhane'de sağlık lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlan...
        Gümüşhane dağlarında eşsiz sonbahar yürüyüşü
        Gümüşhane dağlarında eşsiz sonbahar yürüyüşü
        Gümüşhane'de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden oldu
        Gümüşhane'de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden oldu
        Gümüşhane'de coğrafi işaretli ürünler toplantısı düzenlendi
        Gümüşhane'de coğrafi işaretli ürünler toplantısı düzenlendi
        Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı başladı
        Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı başladı