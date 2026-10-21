Gümüşhane'de ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı

Gümüşhane'de iki ayrı evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte dün aynı apartmanda bulunan iki ayrı evden hırsızlık olayı meydana geldiği belirtildi.

Olayla igili yapılan incelemede, 65 gram ağırlığında 2 altın bilezik, 2 altın yüzük, bir çift altın küpe, 45 bin lira, 80 gram ağırlığında kolye, reşat altını, altın kelepçe, bilezik, çeyrek altın, kolye ucu ve bin lira çalındığı tespit edildi.

Ekipler, olayla ilgili olduğu düşünülen şüphelinin ev ve kiraladığı araçta yaptıkları aramada altın saat, bilezik, altın zincir, 4 altın yüzük ve 2 çift altın küpe ele geçirdi.

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Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.