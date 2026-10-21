Gümüşhane'de iki evden altın ve para çalındı, şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de aynı apartmanda bulunan iki ayrı evden altın ve para çalındı. Olayla ilgili yürütülen çalışmada yakalanan bir şüphelinin evinde ve kiraladığı araçta altın ve takılar ele geçirildi.
Gümüşhane'de aynı apartmanda bulunan iki ayrı evden altın ve para çalındı. Olayla ilgili yürütülen çalışmada yakalanan bir şüphelinin evinde ve kiraladığı araçta altın ve takılar ele geçirildi.
Gümüşhane'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında, birinci evden yaklaşık 65 gram ağırlığında 2 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 çift altın küpe ve 45 bin TL ikinci evden ise yaklaşık 80 gram ağırlığında 1 altın kolye, 1 Reşat altını, 1 altın kelepçe, 1 altın bilezik, 1 çeyrek altın, 1 altın kolye ucu, 3 çift altın küpe, 2 altın yüzük ve bin TL çalındığı belirlendi.
Olayların aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, kimliği belirlenen bir şüphelinin ikametinde ve olay günü kiraladığı araçta arama yaptı. Aramalarda 1 altın saat, 1 burma bilezik, 1 altın zincir, 4 altın yüzük ve 2 çift altın küpe ele geçirildi.
Şüpheli hakkında iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.
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