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        Gümüşhane'nin sonbaharda sarı, kızıl ve yeşile boyanan vadileri görenleri mest ediyor

        Gümüşhane, sonbaharda manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Sarı, kızıl ve yeşilin buluştuğu Örümcek Ormanları ile Olucak köyünün tarihi dokusu, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Gümüşhane'nin sonbaharda sarı, kızıl ve yeşile boyanan vadileri görenleri mest ediyor

        Gümüşhane, sonbaharda manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Sarı, kızıl ve yeşilin buluştuğu Örümcek Ormanları ile Olucak köyünün tarihi dokusu, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Gümüşhane'de sonbaharda sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla buluşan Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy'deki Örümcek Ormanları ile merkeze bağlı Olucak köyündeki İmera Manastırı ve çevresi, dron kamerasıyla görüntülendi. Fransa'da yaşayan Gümüşhaneli Hüseyin Mutlu'nun kaydettiği görüntülerde bir yanda onlarca metre yüksekliğe ulaşan anıt ağaçlar, diğer yanda geçmişin izlerini taşıyan taş duvarlar yer aldı. Örümcek Ormanları, farklı ağaç türlerinin oluşturduğu zengin dokusuyla sonbahar manzaralarının öne çıkan noktalarından biri oldu. Yeşilini koruyan ladin ve köknarlar arasındaki sarı ve kızıl yapraklar farklı renk katmanları oluşturdu.Ağaçların arasından ilerleyen dereler ve yakınındaki Çağlayandibi Şelalesi ise, orman dokusuyla birlikte farklı bir manzara sundu.

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        Sonbahar, merkeze bağlı Olucak köyünde tarihi yapılarla birlikte farklı bir görünüm kazandı. Şehrin tarihi ve kültürel hazinelerinden birisi olan ve 676 yıl önce yapılan İmera Manastırı ve çevresi de sonbaharın eşsiz renklerine büründü. Havadan kaydedilen görüntülerde tarihi yapı, çevresindeki ağaçlar ve köyün bulunduğu coğrafya birlikte görüntülendi.

        "Gümüşhane'yi mutlaka listenize ekleyin"

        Sonbahar çekimleri için memleketine gelen Hüseyin Mutlu, "Her sene olduğu gibi bu sene de yine sonbaharda Gümüşhane'ye geldim. Gerçekten eşsiz manzaralar var. Özellikle yaban ağaçlarının verdiği renkler; sarı, kırmızı, yeşil. Havaların da çok berrak olması çok güzel renk tonlarını ortaya çıkarıyor. Gümüşhane gerçekten sonbaharıyla gelip görülmesi gereken bir şehir. Gümüşhane'yi mutlaka listenize ekleyin ve bir gün uğrayın" dedi.

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        "Yaban ağaçlarının verdiği renk tonları harika"

        Mutlu, "Bugün Gümüşhane'ye bağlı Olucak köyündeyiz. İmera Manastırı da bu köyde bulunuyor. Özellikle yaban ağaçlarının verdiği renk tonları harika. Mutlaka Gümüşhane'ye gelip bu eşsiz güzellikleri görün" ifadelerini kullandı.

        Örümcek Ormanları'ndaki renklerin ilerleyen günlerde daha da belirginleşmesini beklediğini söyleyen Mutlu, doğa ve fotoğraf tutkunlarını Gümüşhane'yi keşfetmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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