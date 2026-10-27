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        Gümüşhane'de Kızılayın aşevi projesine destek için kermes düzenlendi

        Türk Kızılay Gümüşhane Şubesi Kadın Kollarınca, "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ne destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Gümüşhane'de Kızılayın aşevi projesine destek için kermes düzenlendi

        Türk Kızılay Gümüşhane Şubesi Kadın Kollarınca, "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ne destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

        Türk Kızılayın "Sofralarda senin de tuzun olsun" sloganıyla ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında Fatih Parkı'nda düzenlenen kermes, vatandaşlardan ilgi gördü.

        Türk Kızılay Gümüşhane Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Selvi, kermesten elde edilen gelirin genel merkeze gönderileceğini ve aşevlerinin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

        Selvi, kermese katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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