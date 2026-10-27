Gümüşhane'de Kızılayın aşevi projesine destek için kermes düzenlendi

Türk Kızılay Gümüşhane Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Selvi, kermesten elde edilen gelirin genel merkeze gönderileceğini ve aşevlerinin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

Türk Kızılayın "Sofralarda senin de tuzun olsun" sloganıyla ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında Fatih Parkı'nda düzenlenen kermes, vatandaşlardan ilgi gördü.

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