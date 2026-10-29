Gümüşhane Üniversitesinde Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 kuş yuvası ve yemlik hazırlandı

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla 103 kuş yuvası ve yemlik hazırladı.

Üniversitenin Hayvanseverler Kulübü öncülüğünde yaklaşık 20-25 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, Sıfır Atık Kulübü'nün desteğiyle atık plastik şişeler değerlendirildi.

Öğrenciler, şişeleri kuş yuvası ve yemliklere dönüştürerek hayvanların sağlığına zarar vermeyecek boyalarla renklendirdi. Hazırlanan yuva ve yemlikler, hava şartlarına bağlı olarak kuşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla kampüsteki ağaçlık alanlara asılacak.

Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi ve Hayvanseverler Kulübünün akademik danışmanı Dr. Ayşe Bilge Topaloğlu, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce rektörlüğün desteğiyle kurulan kulübün ilk etkinliğini Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

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Bir hayvansever olarak kulübün akademik danışmanlığı görevini memnuniyetle kabul ettiğini belirten Topaloğlu, ilk etkinlik kapsamında öğrencilerin kampüsteki kedi ve kuş evlerini temizleyip düzenlediğini, hayvanların yaşam alanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti.

Topaloğlu, öncelikli hedeflerinin kampüste hayvanların yaşamlarına ve yaşam alanlarına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu, üniversite-şehir işbirliğiyle çalışmalarını ilerleyen süreçte kent geneline yaymak istediklerini kaydetti.

Kulüp başkanı ve Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Melis İlkay da yaklaşık 20-25 kişilik ekiple Sıfır Atık Kulübü'nün desteğinden yararlanarak atık plastik şişeleri değerlendirdiklerini anlattı.

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Şişelerden kuş yuvaları yaptıklarını ve yapım aşamasında hayvanların sağlığına zarar vermeyecek boyalar kullandıklarını belirten İlkay, kampüsteki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya ve öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.