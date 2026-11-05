Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Gümüşhane'de gazetecilerle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Gümüşhane'de gazetecilerle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Gümüşhane'de gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Gümüşhane'de gazetecilerle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Gümüşhane'de gazetecilerle bir araya geldi.

        Özatıcı, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları çalışmaları ve projeleri ülke genelinde vatandaşlara anlatmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Ülkedeki sorunları bildiklerini ve çözmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Özatıcı, "Milliyetçilik sadece Türk milletinin varlığının, birliğinin ilanihaye müdafaa edilmesi değil, aynı zamanda o milletin mensuplarının da huzur, refah ve zenginlik içinde yaşamasıdır." dedi.

        Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özatıcı, emeklilerin, gençlerin ve işçilerin sorunlarına dikkati çekti.

        REKLAM

        Türkiye'deki siyasetçilerin geçmişte yargı ve ekonomiyle ilgili dile getirdikleri sıkıntıların bugün de sürdüğünü savunan Özatıcı, "Onun için sadece yüzlerin, seslerin, kişilerin değil, senaryonun değiştiği bir döneme ihtiyacımız var. Başka bir Türkiye gerçekten mümkün." diye konuştu.

        Özatıcı, Terörsüz Türkiye'ye karşı olmadıklarını ancak yürütülen süreçle ilgili kabul edemeyecekleri konular olduğunu da sözlerine ekledi.

        Özatıcı'ya, İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Bayram Canlı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de "Bir Organ, Bir Hayat" sempozyumu düzenlendi
        Gümüşhane'de "Bir Organ, Bir Hayat" sempozyumu düzenlendi
        Engelleri aşan azmiyle mahallesine hizmet ediyor
        Engelleri aşan azmiyle mahallesine hizmet ediyor
        Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri koordineli görev yapabilen sürü İHA sis...
        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri koordineli görev yapabilen sürü İHA sis...
        Gümüşhane'de sonbaharın renklerine müzik eşlik etti
        Gümüşhane'de sonbaharın renklerine müzik eşlik etti
        Gümüşhane'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
        Gümüşhane'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı