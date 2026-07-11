Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Kadırga Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

        Kadırga Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

        Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Kadırga Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

        Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

        Doğu Karadeniz'in en köklü yaylacılık kültürüne sahip Kadırga, yeşil otlakları, rengarenk açan kır çiçekleri ve geleneksel yayla evleriyle göz kamaştırıyor.

        Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, serin ve temiz havasının yanı sıra buz gibi akan sularıyla da bilinen yaylanın yolunu tutuyor.

        Hayvanlarını otlatmak için yaylaya göç eden yöre sakinlerinden bazıları, çorap ve genellikle yük taşımak amacıyla kullanılan kaytan dokuyor.


        Kadınların açık havada bir araya gelerek örgü örmeleri, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

        Ziyaretçiler, temiz havada yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
        Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
        Gümüşhane'nin mermeri Çin, Hindistan ve İtalya pazarında Adını değerli made...
        Gümüşhane'nin mermeri Çin, Hindistan ve İtalya pazarında Adını değerli made...
        Gümüşhane'de sebze yüklü kamyon otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
        Gümüşhane'de sebze yüklü kamyon otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
        Tünel çıkışında kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Tünel çıkışında kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Limni Gölü Tabiat Parkı yaz ortasında ziyaretçilerini sis ve serin havayla...
        Limni Gölü Tabiat Parkı yaz ortasında ziyaretçilerini sis ve serin havayla...
        Sünnet çocukları valinin makam aracıyla şehir turu attılar
        Sünnet çocukları valinin makam aracıyla şehir turu attılar