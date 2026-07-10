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        Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı

        Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide vatandaşlar cuma namazını eda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı

        Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide vatandaşlar cuma namazını eda etti.

        Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylalara göç eden yöre sakinleri, Fatih Sultan Mehmet'in de namaz kıldığı rivayet edilen Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Camide namaz kılan Muhammet Akgün, AA muhabirine, üstü açık camiyi merak ettiği için Giresun'dan geldiğini söyledi.

        Akgün, cemaatle cuma namazını kıldıklarını belirterek, "Muhteşem bir görüntü var. Allah namazımızı kabul etsin." dedi.

        Samet Karataş ise üstü açık camiyi sosyal medyada gördüğünü anlatarak, "Caminin Kadırga Yaylası'nda olduğunu ve namaz kılındığını biliyorduk. Giresun'dan buraya cuma namazını kılmaya geldik. Hava çok güzel ve burası kalabalık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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