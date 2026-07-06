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        Gümüşhane'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Gümüşhane'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 19 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Gümüşhane'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Gümüşhane'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 19 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Çocuklar ve aileleri, Gümüşhane Valiliği önünde bir araya geldi. Şehir merkezinde düzenlenen konvoyun ardından Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nın bahçesine geçildi.

        Buradaki program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, geçmişten gelen önemli bir geleneğin yaşatıldığını söyledi.

        Atay, çocukların vatana ve millete hayırlı evlatlar olmaları temennisinde bulunarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak da asırları aşan bir iyilik hareketini sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, 530 yıl önce başlayan geleneği yaşatmak için il protokolüyle çocukların mutluluğuna ortak olduklarını kaydetti.

        Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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