İZMİR'de emekli öğretmen ve pedagog Dr. Mehmet Aksüt (71), 54 yıl önce ilk görev yeri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünü ziyaret etti. Öğretmenliğe başladığı köyde eski öğrencileri ve köylüler tarafından karşılanan Aksüt, 60'lı yaşlarına gelen 13 öğrencisiyle yıllar sonra bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı. Köydeki misafirperverliğin ve insan sıcaklığının yıllar geçmesine rağmen değişmediğini dile getiren Aksüt, "Eski öğrencilerimi yıllar sonra çocukları ve torunlarıyla görmek beni ayrıca mutlu etti. Böylece geçmişle bugün arasında duygusal bir bağ kurmuş oldum" dedi.

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Türkiye'nin çeşitli kentlerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekliye ayrılarak İzmir'e yerleşen Mehmet Aksüt'ün köye dönüşü, sanal medya üzerinden başlayan iletişimle gerçekleşti. Eski öğrencilerinden birinin yakını olan Adnan Erkut'un kendisine ulaşmasının ardından köy muhtarı Bedirhan Oğuz ile iletişim kuran Aksüt, davet üzerine eşi Gülser Aksüt ile birlikte yıllar önce görev yaptığı köyü ziyaret etti.

TEK DERSLİKLİ OKULDAN 16 DERSLİKLİ EĞİTİM KURUMUNA

1972 yılında Suüstü köyünde öğretmenliğe başladığını belirten Mehmet Aksüt, köyün hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Öğretmenliği burada öğrendiğini ifade eden Aksüt, meslek hayatı boyunca yaklaşık 13 bin öğrencinin yetişmesine katkıda bulunduğunu anlattı.

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Yıllar önce tek derslikli olan okulun bugünkü durumunu gören Aksüt, yaşanan değişimden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Geçmişte soğuk kış günlerinde öğrencileriyle birlikte sobada tezek ve odun yakarak sınıfı ısıtmaya çalıştıklarını anlatan Aksüt, okulun bugün 16 derslikli ve pansiyonlu bir eğitim kurumuna dönüşmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ ÇOCUKLARI VE TORUNLARIYLA GÖRDÜ

Köydeki misafirperverliğin ve insan sıcaklığının yıllar geçmesine rağmen değişmediğini dile getiren Aksüt, "Eski öğrencilerimi yıllar sonra çocukları ve torunlarıyla görmek beni ayrıca mutlu etti. Böylece geçmişle bugün arasında duygusal bir bağ kurmuş oldum. Meslek hayatımda böylesi anlamlı bir karşılanma beni duygulandırdı. Bana gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı köy sakinlerine, eğitim neferlerine, okul yöneticisi Erdem Toktamış'a ve köy muhtarı Bedirhan Oğuz'a teşekkür ediyorum" dedi.

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'BENİM İLK ÖĞRETMENİM'

Eski öğrencilerinden Feyzi Çarpraz (58), "Mehmet Aksüt benim ilk öğretmenimdir. Kendi elleriyle bize tezek sobası yakardı, ısınmamızı sağlardı. Kendisi çok kıymetli ve değerliydi. İki yıl bizim köyde ders verdi. Aradan 54 yıl geçti. Bugün bizleri evlerimizde ziyaret etti" diye konuştu.

'54 YIL SONRA ÖĞRETMENİMİZİ AĞIRLAMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK'

Köy muhtarı Bedirhan Oğuz ise Mehmet Aksüt'ün 54 yıl önce köylerinde öğretmenlik yaptığını öğrendikten sonra kendisiyle tanışmak istediğini söyledi. Aksüt'ün iletişim bilgilerine ulaşarak telefonla görüştüğünü belirten Oğuz, yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından öğretmenini köye davet ettiğini ve Aksüt'ün bu davetten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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Aksüt'ü Van'da karşılayarak eşiyle birlikte köyde misafir ettiklerini anlatan Oğuz, "Öğretmenimizi 4 gündür ağırlıyoruz. Yıllar önce eğitim verdiği 13 öğrencisini evlerinde ziyaret etti ve aileleriyle bir araya geldi. Gelişi Öğretmenler Günü'ne denk geldiği için Öğretmenler Günü'nü de kutladık. Öğretmenimizin 54 yıl sonra köyümüzü ziyaret etmesi bizi son derece sevindirdi, büyük mutluluk duyduk" dedi.