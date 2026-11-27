İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede jandarma ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.