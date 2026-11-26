İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasındaki 2 bin 135 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı noktalarda 1 metreye ulaştığı yolda çalışma başlattı. Ekiplerin iki gün süren yoğun çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

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