Hakkâri Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile TÜGVA ve Yeşilay Hakkâri İl Temsilcilikleri iş birliğinde, gençlerin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, yapay zekâ teknolojileri konusunda farkındalık kazanması ve dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla "Yapay Zekâ Çağında Eğitim" konulu seminer düzenlendi.

Hakkâri Valiliğinin konferans salonunda gerçekleştirilen programa Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, TÜGVA ve Yeşilay temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda salon tamamen dolarken, çok sayıda genç semineri ayakta takip etti.

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Seminerde Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş ve Dr. Öğretim Görevlisi Erkan Yaşar tarafından yapay zekâ teknolojilerinin eğitim süreçlerine etkisi, sunduğu fırsatlar ve geleceğin eğitim anlayışı üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Yeşilay uzmanları tarafından ise teknoloji bağımlılığı, dijital araçların bilinçli kullanımı ve teknoloji kullanımının bireyler üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Hakkâri İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Erol Baykara ise dünyanın büyük bir teknolojik dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, yapay zekânın eğitimden sağlığa, sanayiden ticarete ve kamu hizmetlerine kadar birçok alanda köklü değişimlere öncülük ettiğini ifade etti. Baykara, gelecekte ülkelerin gücünü yalnızca doğal kaynaklarının değil, yetiştirdiği nitelikli insan kaynağının ve teknoloji üretme kapasitesinin belirleyeceğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun teknolojiyi takip eden ve tüketen değil, geliştiren ve üreten bir Türkiye hedefi taşıdığını dile getirdi.

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Hakkâri’nin genç nüfusu ve insan kaynağıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Baykara, gençlerin bilimle tanışması, teknoloji geliştirmesi, yazılım üretmesi ve yapay zekâ alanında kendilerini yetiştirmesinin önemine dikkat çekti. Baykara, gençlerin önündeki fırsatların artırılması ve sahip oldukları potansiyelin doğru imkânlarla buluşturulmasının temel öncelikleri olduğunu ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri ve Hakkâri Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen Milli Teknoloji Atölyesi ve Girişim Ofisinin gençler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Baykara, Milli Teknoloji Atölyesinin gençlerin fikirlerini projelere dönüştürebilecekleri, tasarım yapabilecekleri ve teknoloji geliştirebilecekleri bir merkez; Girişim Ofisinin ise yenilikçi fikirlerin girişimcilik yolculuğuna taşınmasına katkı sağlayan önemli bir yapı olduğunu söyledi. Baykara, gençleri bu merkezlerden yararlanmaya, fikirlerini projelere dönüştürmeye ve Milli Teknoloji Hamlesinin aktif paydaşları olmaya davet etti.

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Gençlere seslenen Baykara, yapay zekâdan korkmak yerine onu tanımaları, araştırmaları, sorgulamaları ve teknoloji üreten tarafta yer almaları gerektiğini ifade ederken, teknolojinin bilinçli kullanımının da en az teknolojiyi üretmek kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Verimli ve öğretici bir atmosferde gerçekleştirilen seminer, katılımcılara yapay zekâ, eğitim ve dijital farkındalık alanlarında önemli kazanımlar sunarken, gençlerin teknolojiye ve geleceğin mesleklerine yönelik ilgisini artırmayı hedefleyen programın ardından emeği geçen kurum ve temsilcilere teşekkür edildi.