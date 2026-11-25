Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında bulunan erkek cesedinin 20’li yaşlarda bir düzensiz göçmene ait olduğu belirlendi.

Şemdinli ilçesi kırsalında bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan 20’li yaşlardaki erkek cesedi, güvenlik güçleri tarafından otopsi yapılmak üzere akşam saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan otopsi sonucunda, Afganistan uyruklu olduğu belirtilen gencin donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cenazesi, yakınları tarafından alınmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor. Cenazenin 15 gün boyunca yakınları tarafından teslim alınmaması halinde Hakkari Kimsesizler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.