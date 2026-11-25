Yüksekova'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman fırtınaya dönüşen şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Esenyurt Mahallesi'ndeki bazı kavak ağaçları kökünden sökülerek devrildi. Mahalle sakinlerinden Feyzi Baki, sabah saatlerinde şiddetli rüzgarla uyandıklarını söyledi. Fırtınanın mahallede hasara yol açtığını ifade eden Baki, "Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle mahallemizdeki birçok kavak ağacı kökünden kırılarak devrildi. Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmamış olmasıdır" dedi.
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