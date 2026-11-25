Hakkâri'de gökyüzünde görsel şölen
Hakkâri'de sabah saatlerinde oluşan mercek bulutları, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Hakkâri’de sabah saatlerinde oluşan mercek bulutları, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Hakkâri’nin doğal güzellikleriyle dikkat çeken dağlık bölgelerinde bu kez gökyüzü görsel şölen sundu. Bağışlı köyü Yukarı Kayacık mevkiinde sabahın ilk ışıklarında oluşan rengârenk mercek bulutları, izleyenleri hayran bıraktı. Abdurrahman Kayhan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen doğa olayı, gökyüzünde farklı renklerin bir araya gelmesiyle etkileyici bir manzara oluşturdu.
Dağların üzerinde şekillenen mercek bulutları, çevreye farklı ve büyüleyici bir görünüm kazandırırken ortaya çıkan manzara doğaseverlerin de ilgisini çekti.
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