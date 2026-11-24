Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının (HATSO) 12. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Yaşar, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleriyle Merkez İlçe Seçim Kuruluna giden Yaşar, mazbatasını katip Sait Aydın'dan teslim aldı.

Kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür eden Yaşar, bu görevin üyelerin kendisine duyduğu güvenin ve yüklediği sorumluluğun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yaşar, "Yeni dönemde Hakkari iş dünyasının gelişmesi, üyelerimizin sorunlarının çözümü, yatırım ve istihdamın artırılması için çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde ortak akıl ve istişareyle Hakkari ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin odamıza, üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.