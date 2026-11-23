Bölge sakinleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle ulaşımın aksadığı dönemlerde mağduriyet yaşamamak için yakacak hazırlıklarını kar bastırmadan tamamlamayı amaçlıyor.

Araç ulaşımının bulunmadığı dik yamaçlardan sırtlarında taşıdıkları odunları zorlu arazi şartlarında yol kenarına ulaştıran vatandaşlar, buradan kamyonetlere yükledikleri yakacakları köylerine götürüyor. Vatandaşlar, büyük zahmetle topladıkları odunların bir kısmını kendi evlerinin kışlık ihtiyacı için ayırırken, önemli bir bölümünü de köy camilerinin ısıtılması amacıyla bağışlıyor.

İlçeye bağlı Doski Vadisi'ndeki yerleşim yerlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kış hazırlıkları hız kazandı. Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede yaşayan vatandaşlar, yakacak odun temin etmek için sabahın erken saatlerinde engebeli ve sarp arazilere tırmanıyor. Bölge halkı, doğaya zarar vermeden yalnızca kurumuş ağaçları toplayarak hazırladıkları odunları üst üste koyarak bağlıyor.

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