– Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ayakkabı ustası Lokman İyinç, fabrikasyon üretimin ve teknolojinin yaygınlaşmasına rağmen yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü geleneksel el işçiliğini ilk günkü heyecanıyla yaşatmaya devam ediyor.

İlçedeki atölyesinde tezgahının başına geçen İyinç, sabır ve titizlik gerektiren ayakkabı tamiri ve dikimiyle geleneksel zanaatın ilçedeki temsilcileri arasında yer alıyor. Makineler aracılığıyla kısa sürede binlerce ürünün piyasaya sürüldüğü günümüzde el emeğinin ayrı bir değeri olduğuna dikkati çeken İyinç, işin durumuna göre günde ortalama 20 ila 30 çift ayakkabının dikim ve onarımını gerçekleştiriyor. Özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla atölyesindeki mesaisi artan İyinç, yeni ayakkabı almak yerine yıpranmış bot ve ayakkabılarını yeniletmek isteyen vatandaşların taleplerini karşılıyor.

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"Kışın masrafı vatandaşlara ağır geliyor"

Yaklaşık 2530 yıldır bu işi yaptığını , mesleğinin hem zorlukları hem de güzel yanları bulunduğunu ifade eden

Lokman İyinç, "Önümüz kış ve bu mevsimde masraflar vatandaşlara biraz daha ağır geliyor. İnsanlar çocuklarına bot ve kışlık ihtiyaçlarını alacak. O yüzden elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş ayakkabının durumuna göre değişiyor; bazen bir iki çift ayakkabıya 23 saat emek veriyoruz, bazen de saatte 2030 çift ayakkabının dikişini yapabiliyoruz. Günlük iş yoğunluğumuz ve maliyetler de buna göre değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.