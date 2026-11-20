Yüksekova'da kışlık patates tezgâhlarda yerini aldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini artırmasıyla vatandaşların kışlık mutfak hazırlıkları kapsamında yoğun ilgi gösterdiği patates, ilçedeki tezgâhlarda satışa sunuldu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini artırmasıyla vatandaşların kışlık mutfak hazırlıkları kapsamında yoğun ilgi gösterdiği patates, ilçedeki tezgâhlarda satışa sunuldu.
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede, temel gıda maddeleri arasında yer alan patates, Sobacılar ve Eski Sinema sokaklarında kurulan tezgâhlarda alıcı buluyor. Hem ekonomik olması hem de uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi nedeniyle tercih edilen kışlık patatesin kilogramı 20 liradan, yaklaşık 40 kilogramlık çuvalı ise 800 liradan satılıyor.
İlçe merkezinde patates satışı yapan esnaf Hakan Çiftçi, özellikle kalabalık ailelerin ve kışlık stok yapmak isteyenlerin kiloluk alımlar yerine çuval usulü alışverişi tercih ettiğini belirtti. Yerli üretimin yanı sıra çevre illerden temin edilerek ilçeye getirilen patateslerin sezon boyunca yoğun talep gördüğünü ifade eden Çiftçi, havaların daha da soğumasıyla satışların artmasını beklediklerini kaydetti.
Kışlık patates satın alan vatandaşlar ise kar yağışı bastırmadan temel gıda ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, fiyatların makul seviyede olmasının bütçelerini rahatlattığını ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.