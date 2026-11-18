Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Örer ailesi, vefat eden anneleri Makbule Örer'in anısını yaşatmak amacıyla Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’ndeki bir odayı düzenleyerek hizmete sundu.

Aile tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, hastanenin çocuk servisinde tedavi gören hastalar ve refakatçilerinin ihtiyaç duyduğu tüm temel eşya ve malzemeler temin edilerek oda baştan sona yenilendi. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından odaya, merhume Makbule Örer'in adı verildi.

Makbule Örer'in kızı Sevinç Örer, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin adını memleketinde anlamlı bir hizmetle geleceğe taşımak istediklerini söyledi. Yüksekova'nın tanınmış isimlerinden merhum Halis Oral'ın kızı ve Agah Örer'in eşi olan annesinin hatırasını iyilikle yaşatmayı amaçladıklarını belirten Örer, şöyle konuştu:

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"Bu topraklarda doğmuş, çocukluğunu bu topraklarda bırakmış ve ömrünü bu topraklara özlem duyarak geçirmiş annemizin hatırasını yaşatmak için bir araya geldik. Bu çalışmaya vesile olan hastane yönetimimize minnettarız. Annemizin adını çocuk bölümündeki bir odaya vermemizin sebebi, onun dokunduğu hayatlarda ve kazandırdığı değerlerdedir."

Annesinin adının, çocukların sağlıklarına kavuşmak için mücadele ettiği bir bölümde yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Örer, "Bir çocuğun sağlığına kavuşmasına, bir ailenin yeniden umutlanmasına vesile olacak bir mekanda annemizin adının yaşatılması son derece anlamlı bir vefadır. Bu kapıdan içeri giren her çocuk burada şifa bulsun, her anne ve baba buradan umutla ayrılsın. Bu odada güzel haberler alınsın" ifadelerini kullandı.