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        Hakkari'de 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Hakkari'de 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Çatalca köyü Soğuksu mezrası mevkisinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 çuval içinde 21 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.

        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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