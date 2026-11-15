Hakkari Zapspor, Ayral Grup Muratspor'u mağlup etti
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zapspor, Ayral Grup Muratspor'u 8-0 mağlup etti.
Giriş: 15.11.2026 - 16:55 Güncelleme:
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zapspor, Ayral Grup Muratspor'u 8-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, bulduğu 5 golle maçtan 8-0 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.
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