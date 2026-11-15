Yüksekova TSO seçimlerinde 'Beyaz Liste' 8'de 8 yaptı

Hakkari'de Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) seçimlerinde, Abdurrahman Pınar'ın öncülüğündeki 'Beyaz Liste', 8 meslek grubunun tamamında birinci oldu.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni dönem meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla sandık kuruldu. Üç listenin yarıştığı seçimlerde, mevcut YTSO Başkanı Salih Özdemir mavi, önceki dönem başkanı Abdurrahman Pınar beyaz, Kemal Kayak ise kırmızı liste ile yer aldı. Seçim sonucunda, Abdurrahman Pınar'ın öncülüğündeki 'Beyaz Liste', 8 meslek grubunun tamamında rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.

Seçim sonuçlarıyla birlikte YTSO'da yeni dönemin meclis üyeleri kesinleşirken, 'Beyaz Liste'nin tüm gruplarda galip gelmesi seçimlere damga vurdu.