Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu ile düzensiz göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu ile düzensiz göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 15 kişi ve düzensiz göçmenlerin sevkini gerçekleştirmeye çalışan 3 zanlı yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılması için Van'a gönderildi.
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