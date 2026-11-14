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        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu ile düzensiz göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu ile düzensiz göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 15 kişi ve düzensiz göçmenlerin sevkini gerçekleştirmeye çalışan 3 zanlı yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılması için Van'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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