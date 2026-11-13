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        Ayılar şehir merkezinde yiyecek aradı

        – Hakkâri'nin Gupsi bölgesindeki konutlara kadar gelerek yiyecek arayan 3 ayı görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Ayılar şehir merkezinde yiyecek aradı

        – Hakkâri’nin Gupsi bölgesindeki konutlara kadar gelerek yiyecek arayan 3 ayı görüntülendi.

        Hakkâri’de doğal yaşam alanlarından yerleşim bölgelerine inen ayılar, bu kez Gupsi konutlarında görüldü. Yiyecek aramak için yerleşim alanına kadar gelen 3 ayı, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşırken görüntülendi. Konutların bulunduğu alanda yiyecek arayan ayılar, çevrede yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.

        Özellikle Gupsi konutları sakinlerinin akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları istendi. Ayılarla karşılaşılması durumunda hayvanlara yaklaşılmaması, beslenmeye çalışılmaması ve güvenli mesafenin korunması gerektiği hatırlatıldı.

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