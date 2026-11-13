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        Hakkari'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Hakkari'de, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla "Hakkari'de Kardeşlik Eli" sloganıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Hakkari'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Hakkari'de, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla "Hakkari'de Kardeşlik Eli" sloganıyla kermes düzenlendi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şubesi ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi işbirliğinde Ulu Cami bahçesinde düzenlenen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kermeste turşu, ceviz, kıyafet, yiyecek ve içecek ürünleri satışa sunuldu.

        Etkinlikten elde edilecek gelirin, İHH ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

        İHH Hakkari Şube Başkanı İsa Erkaya, Gazze'de yaşayanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

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        Son günlerde etkili olan şiddetli yağışların çadırları su altında bıraktığını ve ailelerin mağduriyetini artırdığını belirten Erkaya, şunları kaydetti:

        "Gazze'de kardeşlerimiz çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok çadır su altında kalmış, ailelerimiz soğuk, yağmur ve büyük mağduriyetlerle karşı karşıya kalmıştır. Zaten savaşın ağır yükünü taşıyan çocuklar, anneler ve yaşlılar, şimdi de yağmur ve çamur içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. Bizler burada, Gazze'deki kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek, yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek ve mazlumlara umut taşıyabilmek için bu hayır organizasyonunu düzenledik. Bu kermes sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda Hakkari halkının mazlum Filistin halkına uzattığı kardeşlik elidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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