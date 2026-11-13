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        Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

        Eğitimci, akademisyen ve yazar Dr. Halit Ertuğrul, Hakkari Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek; eğitim, ahlak ve kişisel gelişim konularında tavsiyelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

        Eğitimci, akademisyen ve yazar Dr. Halit Ertuğrul, Hakkari Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek; eğitim, ahlak ve kişisel gelişim konularında tavsiyelerde bulundu.

        Hakkari Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde Dr. Halit Ertuğrul’un katılımıyla öğrenciler yönelik söyleşi programı düzenlendi. Gençlik, aile eğitimi, ahlak, kişisel gelişim ve eğitim alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Halit Ertuğrul, söyleşide öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Gençlere hayat, eğitim, kişisel gelişim ve değerler eğitimi konularında önemli tavsiyelerde bulunan Ertuğrul, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda; millî, manevi ve ahlaki değerlerin önemi üzerinde duruldu.

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        Programa Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Esra Karataş, Okul Müdürü Zeki Akdoğan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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