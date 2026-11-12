Yüksekova'da balık tezgahlarına yoğun ilgi

Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen balık çeşitleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tezgâhlarda yoğun ilgi görüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte ilçede balık sezonu hareketlilik kazanırken, vatandaşlar tezgâhlardaki çeşitleri inceleyerek bütçelerine uygun tercih yapıyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan balıklar, türüne göre 150 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balık satıcısı Nasrettin Temeş, kış mevsiminin gelmesiyle farklı balık çeşitlerinin tezgâhlarda yer aldığını belirterek, "Balık çeşitlerimizi Türkiye'nin farklı bölgelerinden getiriyoruz. Tezgâhlarımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Fiyatlar 150 liradan başlayıp balığın çeşidine göre 500 liraya kadar çıkıyor. Kış aylarında vatandaşlarımız balığa daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.

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Alışveriş yapan Burak Sürücüoğlu da, balığın kış aylarında sofralarda daha sık tercih edildiğini ifade ederek, "Tezgâhlarda farklı çeşitleri görmek güzel. Fiyatlara ve balığın türüne bakarak ailemiz için uygun olanı seçiyoruz. Balık, kışın sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz ürünlerden biridir" diye konuştu.