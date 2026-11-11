Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Ayakkabı tabanında 49 gram esrar ele geçirildi

        Ayakkabı tabanında 49 gram esrar ele geçirildi

        Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş 49 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Ayakkabı tabanında 49 gram esrar ele geçirildi

        Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş 49 gram esrar ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Esendere Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personelince saat 15.30 sıralarında İran'dan ülkemize giriş yapmak üzere yolcu salonuna gelen Türk vatandaşı A.K. isimli şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş, toplam brüt ağırlığı 49,56 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi
        İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi
        Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Yüksekova'da 600 fidan dikildi
        Yüksekova'da 600 fidan dikildi
        Yüksekova'nın Cilo dağı beyaza büründü
        Yüksekova'nın Cilo dağı beyaza büründü
        Yüksekova'da kullanılmayan evde yangın çıktı
        Yüksekova'da kullanılmayan evde yangın çıktı
        Eski Yüksekova Belediye Başkanı Nejdet Buldan vefat etti
        Eski Yüksekova Belediye Başkanı Nejdet Buldan vefat etti