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        Eski Yüksekova Belediye Başkanı Nejdet Buldan vefat etti

        – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesinin eski başkanlarından ve kanaat önderlerinden Nejdet Buldan, geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu 78 yaşında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Eski Yüksekova Belediye Başkanı Nejdet Buldan vefat etti

        – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesinin eski başkanlarından ve kanaat önderlerinden Nejdet Buldan, geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu 78 yaşında yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Buldan, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Buldan, bu sabah saatlerinde ikinci kez kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Buldan, yaşamını yitirdi.

        Vefat haberinin duyulmasının ardından ailesi, yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Buldan'ın vefatı ilçede derin üzüntüye neden oldu.

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        1948 yılında Yüksekova'da dünyaya gelen Nejdet Buldan, 19891994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) bünyesinde Yüksekova Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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