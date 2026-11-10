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        Büyük Önder Atatürk, Yüksekova'da törenle anıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, Yüksekova'da törenle anıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı.

        Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Anma etkinlikleri, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

        Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu ve etkinlikler düzenlendi.

        Törene, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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