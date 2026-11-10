Büyük Önder Atatürk, Yüksekova'da törenle anıldı

Törene, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu ve etkinlikler düzenlendi.

Anma etkinlikleri, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

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