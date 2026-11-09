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        Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Yüksekova'da dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda çalışma başlattı.

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