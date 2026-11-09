Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

Yüksekova'da dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda çalışma başlattı.

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