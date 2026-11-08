Hakkari'de kardan kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari İl Özel İdaresi Akçalı Bakım Evi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları, ekiplerin yoğun çabası sonucunda temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

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