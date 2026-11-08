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        Hakkari'de kardan kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

        Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Hakkari'de kardan kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

        Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

        Hakkari İl Özel İdaresi Akçalı Bakım Evi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları, ekiplerin yoğun çabası sonucunda temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

        Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için hazır bekletildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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