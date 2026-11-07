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        Hakkari'de kara yoluna düşen kaya parçaları ve toprak ekiplerce temizlendi

        Hakkari'de sağanak nedeniyle kara yoluna düşen taş ve kaya parçaları ile toprak, ekiplerin çalışmasıyla temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Hakkari'de kara yoluna düşen kaya parçaları ve toprak ekiplerce temizlendi

        Hakkari'de sağanak nedeniyle kara yoluna düşen taş ve kaya parçaları ile toprak, ekiplerin çalışmasıyla temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

        Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Sere Solan mevkisinde düşen kaya ve taş parçaları ile toprak, yolu kapattı.

        Yoldaki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yoldaki kaya parçaları ile toprak yığınını temizleyerek trafik akışını sağladı.

        Ekipler, Çukurca kara yolunda farklı noktalarda düşen kaya parçalarını da iş makineleriyle temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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