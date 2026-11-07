Hakkari'de kara yoluna düşen kaya parçaları ve toprak ekiplerce temizlendi

Sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Sere Solan mevkisinde düşen kaya ve taş parçaları ile toprak, yolu kapattı.

Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hakkari'de sağanak nedeniyle kara yoluna düşen taş ve kaya parçaları ile toprak, ekiplerin çalışmasıyla temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

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