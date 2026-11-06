Derecik'te askeri araç devrildi

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, İlçeye bağlı Ortaklar bölgesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada devrilen ‘Kirpi' ismi zırhlı araç ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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