Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de etkili olan yağışlarla yüksek kesimler beyaza büründü.
Hakkari'de etkili olan yağışlarla yüksek kesimler beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışla birlikte dağlar, yüksek kesimler ve 2 bin 800 metre rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin pistleri beyaz örtüyle kaplandı.
Durankaya beldesi yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent üzerinde ve dağlarda oluşan sis bulutları güzel manzaralar oluşturdu.
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