Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü

Durankaya beldesi yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla birlikte dağlar, yüksek kesimler ve 2 bin 800 metre rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin pistleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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