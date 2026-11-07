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        Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        Hakkari'de yağmur etkili olurken, Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 00:49 Güncelleme:
        Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        Hakkari'de yağmur etkili olurken, Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Hakkari'de mevsimin ilk kar yağışı, 2 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Mergabütan Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Kar yağışının ardından kapanan kayak merkezi yolunu yeniden ulaşıma açılması için belediye karla mücadele ekipleri harekete geçti. Zorlu hava şartları, kar ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayak merkezine ulaşarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

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        Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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